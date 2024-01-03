Генменеджер «Авангарда» рассказал, когда Юрчо прибудет в расположение команды

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, когда словацкий новичок Томаш Юрчо прибудет в расположение команды.

«Юрчо? Не секрет, что вытащить легионера – очень тяжело. Порой даже игрок хочет, но семья из-за вот всех этих событий запрещает ему ехать. Мы договорились с руководством «Давоса», что он отыграет за них Кубок Шпенглера, и 31-го числа он может поступить в наше расположение. Он получил визу, сегодня вылетает, пятого января будет в Омске», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Томаш Юрчо в КХЛ выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в КХЛ форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.