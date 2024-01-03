Курьянов объяснил, почему «Авангарду» не удалось усилить вратарскую позицию в дедлайн

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил, почему омскому клубу не удалось усилить вратарскую позицию в дедлайн.

«Не получилось усилить вратарскую позицию? Мы ни с кем не дошли до финальной точки переговоров. Во-первых, на сегодняшний день нет такого номера один, который бы приехал сюда и сходу переиграл бы нашу бригаду. Вот приедет вратарь, но сыграет ли он? Это тоже вопрос. И потом, когда у нас просят наши молодые активы – Холодилина, Гуляева… У нас есть свой путь развития на сегодняшний день», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Варатарский тандем «Авангарда» составляют голкиперы Илья Проскуряков и Павел Хомченко. Третьим вратарём омичей является Андрей Мишуров.