Курьянов: если бы не лимит в три иностранца, у нас был бы Бродхёрст

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о проблемах с лимитов в три легионера и заявил, что в клубе не планировали отпускать нападающего Алекса Бродхёрста в прошедшее межсезонье.

«Отпустил бы я Шулака, если бы не было лимита в три легионера? Если бы не было лимита в три иностранца, у нас был бы Бродхёрст. И там бы мы уже думали, что нам дальше делать.

Переговоры с Буше? С Ридом мы договорились гораздо раньше, просто некоторые регламентные проволочки не позволили нам объявить о его переподписание раньше.

Почему срок на один сезон? Так удобнее ему. Сейчас не знаешь, что будет завтра. Он никуда не хочет, его всё устраивает, нас всё устраивает», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.