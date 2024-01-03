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Главный тренер «Трактора» оценил поражение в принципиальном матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» оценил поражение в принципиальном матче с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвёл итоги проигранного матча с «Автомобилистом» (3:4), по ходу которого челябинский клуб вёл в две шайбы.

«Первый период классно действовали, создавали хорошие моменты, пропустили ненужный гол. Второй период, пусть был проигран, были хорошие моменты, где могли перевернуть игру и не доводить до такого счёта. Все было в наших руках, будем разбираться, что произошло.

Не хотели взять тайм-аут при счёте 3:3? Здесь третий гол пропустили, ничего страшного, можно было играть. Мы могли до третьего гола ещё забить, даже играя в меньшинстве, при счёте 4:1 соперник бы просто встал.

Лидеры играли в одиночку? Не согласен, они должны забивать, были хорошие моменты при игре «5 на 3», должны были выжимать максимум.

Переиграл ли Николая Николаевича в первом периоде тактически? Счёт на табло (смеётся). В первом периоде у соперника, кроме большинства, практически не было шансов», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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