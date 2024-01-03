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Главный тренер «Автомобилиста» — о победе над «Трактором»: был весёлый новогодний хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» — о победе над «Трактором»: был весёлый новогодний хоккей
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил волевую победу в уральском дерби с «Трактором» (4:3).

«Поздравляю всех с Новым годом. Весёлый новогодний хоккей был, где допускали промахи в обороне. Здорово, что команда проявила характер. Во втором периоде играли друг за друга, в тело, команда закусилась. Праздничная атмосфера была, приятно было побеждать. В перерыве попросили собраться, показать правильный, дисциплинированный хоккей, переломили ход игры и создали хорошие моменты.

Прорвёт ли четвёртое звено? Они в Питере могли гола четыре забивать, столько шансов было. Надеюсь, они будут добавлять. Артём Каштанов возмужал, но всё впереди, много работы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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