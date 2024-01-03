Директор «Автомобилиста» объяснил отсутствие трансферов в дедлайн КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал отсутствие активности екатеринбургского клуба в дедлайн КХЛ.

«Отсутствие активности на дедлайне? Мы не проявляли активность в медийной сфере, но были предметные разговоры, в течение декабря рассматривались несколько кандидатур. По разным причинам договориться не удалось — где-то мы были не готовы отдавать ценные для нас активы, где-то команды, с которыми мы общались, находили другие решения. Один хоккеист просто остался в прошлом клубе и не был обменян.

Перед Матчем звёзд один из ваших коллег спрашивал про планы — с августа говорили, что ищем наконечника, а если не получится, надо изыскивать резеры. Считаю, что в декабре тренерский штаб во главе с Николаем Николаевичем эти ресурсы нашёл: мы разговариваем о Каштанове, о Егоре Алексееве, Овчинникове, что Обидин создал хорошее сочетание с Бывальцевым и Хрипуновым. То, что кто-то не появился, не всегда плохо. Наши пацаны, которые давно здесь, получают шансы», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.