Директор «Автомобилиста»: один трансфер был максимально близок, есть даже смска от коллег

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что екатеринбургский клуб в дедлайн был очень близок к подписанию одного из ключевых игроков на рынке КХЛ.

«С «Автомобилистом» связывали несколько фамилий — Жафяров, Кошелев, Талалуев, Меркли, Тертышный? Один был максимально близок, даже смска есть от коллег: ребята, всё завтра сделаем до обеда. Не сделали.

Не использовали «обменный фонд» клуба? Я считаю, что у клуба достаточно качественный состав, который не каждый игрок способен усилить. За качественных хоккеистов просят наших качественных хоккеистов, с которыми мы не готовы расставаться. Если мы говорим про ролевых игроков, то соотношение «цена-качество», которое сформировано у нас в системе, нас устраивает. Игроки схожих характеристик в других командах зачастую стоят дороже, мы стараемся держаться ближе к минимальной зарплате у таких хоккеистов», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.