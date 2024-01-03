Апальков — о возвращении в Ярославль: было принципиально победить «Локомотив»

Нападающий «Барыса» Даниил Апальков поделился эмоциями от возвращения в Ярославль, где несколько сезонов провёл в составе «Локомотива». Казахстанский клуб одержал победу в драматичном матче со счётом 5:4 по буллитам.

«Впечатления от возвращения в Ярославль самые лучшие. Здорово, что выиграли, нам нужны очки. Ощущения – не передать словами, особенно, аплодисменты болельщиков после матча. Хочу поблагодарить всех за это. Безумно приятно вернуться в Ярославль и сыграть здесь. Обалденные эмоции. Конечно, до матча думал о том, что наконец-то возвращаюсь в Ярославль. Тут даже врать не буду. Было принципиально победить «Локомотив», — цитирует Апалькова пресс-служба КХЛ.

32-летний форвард в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забрсоил три шайбы и отдал три результативные передачи.