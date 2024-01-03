«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:30

В ночь на 4 января мск в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команды уже дважды встречались между собой в нынешнем сезоне. Оба матча выиграли хоккеисты «Вашингтона». Сначала «Кэпиталз» оказались сильнее со счётом 6:4, а затем одержали победу со счётом 4:2. Обе прошедшие встречи проходили на площадке «Дэвилз».
В предстоящем матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может продлить свою голевую серию до трёх матчей, чего в нынешнем сезоне с россиянином ещё не случалось.