Овечкин — в ещё одной великой гонке сквозь историю НХЛ. Тут он точно должен обойти Гретцки

Если, конечно, собирается до конца карьеры в Америке набирать очки только за «Вашингтон».

Даже в таком неудачном сезоне Александр Овечкин умудряется устанавливать достижения и приближаться к великим рекордам.

В матче с «Питтсбургом», прошедшем в ночь со 2 на 3 января, российский нападающий забил гол, набрав 1507-е (830+677) очко в карьере. Благодаря этому Овечкин обошёл легендарного защитника — лучшего в истории на своей позиции, по мнению ряда СМИ, — Рэя Бурка по количеству результативных баллов в составе одной команды. Великий хоккеист провёл 21 год в «Бостоне» и набрал 1506 очков за «Брюинз». Лишь последний год в карьере Бурк отыграл не в составе «мишек», перейдя в «Колорадо» и взяв с «Эвеланш» свой единственный Кубок Стэнли в карьере.

Теперь Овечкин занимает единоличное седьмое место в истории НХЛ. Кто же набрал больше очков за один клуб?

6. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»

1540 (571+969) очков, 1226 матчей, «+224», 19-й сезон в команде

Сидни Кросби Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Извечный соперник Овечкина на данный момент обходит россиянина, опережая его на 33 очка, и является лучшим среди действующих хоккеистов по этому показателю.

Кросби был задрафтован в 2005 году «Питтсбургом» под первым номером. Малыш Сид считался талантом поколения, поэтому сразу же попал в состав «Пингвинз» и набрал первое очко — за передачу — в дебютном матче с «Нью-Джерси». В декабре, спустя два месяца после начала взрослой карьеры, 18-летний Кросби уже получил нашивку альтернативного капитана. В дебютном сезоне Сидни установил новые клубные рекорды «Питтсбурга» по количеству результативных передач (63) и очков (102), а также стал самым молодым игроком, набравшим 100+ баллов за сезон.

Хоть Кросби и уступил «Колдер Трофи» Овечкину, его великий путь только начинался. В мае 2007-го Сид стал капитаном «Питтсбурга». На тот момент канадцу было всего 19 лет 9 месяцев и 24 дня — он стал самым молодым капитаном в истории клуба НХЛ.

Сезон-2023/2024 — уже 19-й для Кросби в составе «Пингвинз» и в лиге. За это время Сидни четырежды выводил команду в финал Кубка Стэнли и трижды выигрывал самый важный трофей. Кроме того, нападающий получил и массу личных трофеев. Два «Конн Смайта» (2016, 2017), два «Арт Росса» (2007, 2014), три «Тед Линдсей Эворд» (2007, 2013, 2014), по два «Харта» (2007, 2014), «Морис Ришара» (2010, 2017) и приза Марка Мессье (2007, 2010). Кросби также пять раз участвовал в Матчах звёзд НХЛ.

Сидни уже провёл за «Питтсбург» 1226 матчей — рекорд в истории франшизы. По количеству голов (571), передач (969) и очков (1540) за «Пингвинз» Кросби уступает легендарному Марио Лемье. И, скорее всего, по ассистам и баллам Сид обгонит великого канадца — причём по первому показателю уже в нынешнем сезоне. Живая легенда, не иначе!

5. Джо Сакик, «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш»

1641 (625+1016) очко, 1378 матчей, «+30», 20 сезонов в команде

Джо Сакик Фото: Andy Cross/Getty Images

Канадский нападающий был задрафтован «Квебеком» в 1987 году в первом раунде под 15-м номером. И хоть «Нордикс» в 1995-м переехали из Квебека в Денвер, Сакик остался с командой. Суммарно же Джо провёл во франшизе 21 год, 17 из которых — в статусе капитана.

Дебют, однако, состоялся только в 1988-м, поскольку Сакик сообщил руководству «Нордикс», что хотел бы ещё сезон поиграть в Западной хоккейной лиге (одна из трёх основных юниорских канадских лиг. — Прим. «Чемпионата»). В первой встрече в НХЛ Джо набрал очко за передачу. Однако дебютный чемпионат был омрачён травмой лодыжки, которая выбила канадца аж на 10 матчей. В итоге канадец сыграл всего 70 встреч, набрал 62 (23+39) очка и финишировал восьмым в борьбе за «Колдер».

В следующем сезоне Сакик сначала вернул свой любимый 19-й номер, который освободился после завершения карьеры Алена Котэ, а потом выбил сотню очков в чемпионате. Нападающий набрал 102 (39+63) балла в 80 матчах и стал первым хоккеистом, добравшимся до трёхзначной отметки в составе команды, занявшей последнее место. С сезона-1990/1991 Джо стал сокапитаном «Квебека», разделив эту должность со Стивеном Финном. Сакик выводил команду с капитанской нашивкой в домашних матчах, Финн — в гостевых.

Свой лучший сезон канадец провёл в первый год после переезда в Денвер в 1995-м. Тогда Джо наколотил 120 (51+69) очков в 82 встречах. В том же сезоне Сакик привёл «Колорадо» к Кубку Стэнли — первому в истории франшизы. Всего нападающий шесть раз добирался до отметки в 100 очков. Канадский хоккеист завоевал два Кубка Стэнли (1996, 2001, плюс ещё один уже как генменеджер «Эвеланш» в 2022-м). На его счету также «Конн Смайт» (1996), «Харт Трофи» (2001), «Леди Бинг» (2001), «Лестер Пирсон» (2001), «НХЛ плюс/минус Эворд» (2001) и 12 Матчей звёзд НХЛ.

Сакик — абсолютный рекордсмен франшизы по количеству сезонов (20), матчей (1378), голов (625), передач (1016) и очков (1641). В 2009-м «Колорадо» вывел из обращения 19-й номер форварда. В 2012-м его ввели в Зал хоккейной славы.

4. Уэйн Гретцки, «Эдмонтон Ойлерз»

1669 (583+1086) очков, 696 матчей, «+553», 10 сезонов в команде

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

То, как Уэйн попал в «Эдмонтон», можно назвать счастливым случаем.

На тот момент «Ойлерз» выступали в ВХА — Всемирной хоккейной ассоциации, существовавшей с 1971-го по 1979-й и пытавшейся навязать конкуренцию НХЛ за статус лучшей лиги Северной Америки. Гретцки не был задрафтован — он подписал контракт в ВХА с «Индианаполис Рэйсерз» в 1978-м, когда ему было 17 лет.

В мае канадец дебютировал во взрослом хоккее, и уже в том же месяце его обменяли в «Эдмонтон». В сезоне-1978/1979 Гретцки набрал 110 (46+64) очков в 80 матчах и был признан лучшим новичком лиги. А по завершении чемпионата НХЛ и ВХА договорились о слиянии, «Эдмонтон» с тремя другими клубами вошёл в состав НХЛ — именно так Гретцки и попал в Национальную хоккейную лигу.

10 октября 1979-го нападающий набрал первое очко в НХЛ, отдав ассист в дебютном матче. В том же сезоне Гретцки забил 51 гол, став самым молодым игроком в истории лиги, добравшимся до отметки в 50 шайб. Уэйн сделал это, когда ему было всего 19 лет и 2 месяца. Суммарно он набрал 137 (51+86) очков в 79 матчах. Тогда же выиграл первый «Харт». А на следующий год завоевал свой первый «Арт Росс», выиграв бомбардирскую гонку, а также побил рекорд НХЛ по количеству ассистов (109) и очков (164) за сезон. В конце декабря 1981 года Гретцки забросил 50-ю шайбу в чемпионате, установив новое достижение по скорости достижения этой отметки. Ему потребовалось всего 39 матчей…

С «Эдмонтоном» Уэйн взял четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988) — первые в истории клуба. Канадец за девять сезонов в стане «нефтяников» выиграл восемь «Хартов» (с 1980-го по 1988-й), один «Леди Бинг» (1980), семь «Арт Россов» (с 1981-го по 1988-й), пять «Лестер Пирсонов» (с 1982-го по 1985-й, 1987-й) и два «Конн Смайта» (1985, 1988).

Гретцки удерживает массу клубных рекордов «Эдмонтона», в том числе по количеству голов, ассистов и очков — при том, что он лишь 10-й по матчам за команду. Его 99-й номер выведен из обращения как в «Ойлерз», так и во всей НХЛ. В 1999-м Уэйна ввели в Зал славы. Само Величие.

3. Марио Лемье, «Питтсбург Пингвинз»

1723 (690+1033) очка, 915 матчей, «+114», 18 сезонов в команде

Марио Лемье Фото: Mitchell Layton/Getty Images

СуперМарио был выбран «Питтсбургом» в 1984 году под первым номером. «Пингвинз» «слили» сезон, проиграли вообще всё, чтобы забрать Лемье на драфте — на его плечи ложилась миссия по спасению клуба, находившегося в патовой ситуации, на грани банкротства. Сам Марио испытывал глубокое разочарование из-за того, что ему придётся защищать цвета «Питтсбурга».

Но это не помешало канадцу быстро стать лидером «пингвинов». Лемье забросил дебютную шайбу в НХЛ первым же броском в карьере. В том сезоне форвард набрал 100 (43+57) очков, показав третий результат среди новичков за всю историю лиги. Ему же вручили «Колдер Трофи». Но главным достижением нападающего стала любовь фанатов, благодаря которой «Питтсбург» смог вновь начать собирать трибуны и спастись от банкротства.

Сезон-1988/1989 стал для Лемье лучшим. Тогда он набрал 199 (85+114) очков в 76 матчах — пятый результат за всё время существования НХЛ. В 1991-м Лемье привёл «Пингвинз» — ту самую команду, которая была явным аутсайдером в период драфта канадца, — к первому Кубку Стэнли в истории. Через год успех получилось повторить.

В 1997-м Марио объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Тогда же его ввели в Зал славы — он стал лишь девятым хоккеистом, добившимся этого без необходимости ожидать три года. На тот момент Лемье был первым и единственным игроком, ушедшим из хоккея со средним показателем более чем в два очка за матч (1494 в 745). В 1999-м канадец стал владельцем «Питтсбурга»… а через год вернулся в хоккей! Он отыграл ещё шесть лет, только в 2006-м окончательно завершив профессиональную карьеру.

За карьеру в стане «Пингвинз» Марио выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок (ещё три — как владелец «Пингвинз»: 2009, 2016, 2017). Канадец завоевал три «Харта» (1988, 1993, 1996), шесть «Арт Росс Трофи» (1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997), два «Конн Смайта» (1991, 1992), четыре «Лестер Пирсона» (1986, 1988, 1993, 1996), один «Билл Мастертон» (1993), «Колдер» (1985) и «НХЛ плюс/минус Эворд» (1993), а также восемь раз участвовал в Матчах звёзд НХЛ. Лемье — единственный игрок, сумевший добраться до отметки в 1500 очков, при этом проведя менее 1000 матчей. Он второй по среднему количеству баллов за встречу среди топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Лемье удерживает ряд клубных рекордов «Питтсбурга», включая достижения по количеству голов, ассистов и очков. Его 66-й номер — отсылка на Гретцки — был официально выведен в «Пингвинз» и неофициально — во всей НХЛ.

2. Стив Айзерман, «Детройт Ред Уингз»

1755 (692+1063) очков, 1514 матчей, «+184», 25 сезонов в команде

Стив Айзерман Фото: Getty Images

Великолепного Стиви задрафтовал «Детройт» в 1983 году под четвёртым номером. Как и большинство представителей сего списка, Айзерман всю профессиональную карьеру провёл в «Ред Уингз».

Стивен забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном же матче. В дебютном сезоне 18-летний нападающий побил клубный рекорд «Детройта» по количеству голов (39) и очков (87) для новичков. Тогда же он был приглашён на Матч звёзд, став самым молодым хоккеистом в истории, добившимся этого. «Колдер Трофи» он, однако, не получил — приз достался Тому Баррассо. Кроме того, Айзерман помог «Ред Уингз» впервые за шесть лет выйти в плей-офф.

В сезоне-1987/1988 Стива назначили капитаном «Детройта» — на тот момент ему был всего 21 год. Канадец носил нашивку до конца карьеры, целых 20 лет — это рекорд НХЛ по продолжительности пребывания на посту капитана команды. «Ред Уингз» начали стабильно выходить в плей-офф благодаря Айзерману. В сезоне-1988/1989 Капитан установил три главных клубных рекорда по итогам чемпионата: по количеству голов (65), передач (90) и очков (155). Эти достижения до сих пор никто не смог превзойти. Та кампания стала лучшей в карьере Стива.

Свой первый Кубок Стэнли Айзерман выиграл только в 1997-м — «Детройт» впервые за 42 года завоевал трофей. После этого Стивен Уай приведёт «красные крылья» ещё к двум кубкам (1998, 2002). В период с 1987-го по 1993-й нападающий шесть раз доходил отметки в 100+ очков за сезон.

За карьеру в клубе Айзерман выиграл «Конн Смайт» (1998), «Лестер Пирсон» (1989), «Селки Трофи» (2000), «Билл Мастертон» (2003), а также девять раз участвовал в Матчах звёзд. Карьеру Стив завершил в 2006-м, а через три года его ввели в Зал хоккейной славы.

Капитан занимает второе место в клубной истории по количеству голов, ассистов и очков, а также четвёртое — по матчам. 19-й номер канадца выведен из обращения в «Детройте»

1. Горди Хоу, «Детройт Ред Уингз»

1809 (786+1023) очков, 1687 матчей, «+151», 24 года в команде

Горди Хоу Фото: Getty Images

Великий канадец дебютировал во взрослом хоккее в 18-летнем возрасте — в 1946 году. Горди забил первый гол в дебютном матче в НХЛ.

В первом сезоне нападающий суммарно набрал 22 (7+15) очка в 58 матчах. На второй год Хоу забрал 9-й номер, под которым играл до конца карьеры в «Детройте». В те же времена в составе «красных крыльев» зародилась легендарная тройка нападения «Продакшн-лайн», в которой Горди выступал с Сидом Абелем и Тедом Линдсеем. Эта связка стала лучшей к концу 1940-х, а в сезоне-1949/1950 Хоу выиграл первый Кубок Стэнли. Правда, сам канадец пропустил большую часть плей-офф из-за тяжелейшей травмы — в серии с «Торонто» он проломил себе череп, сломал нос и скуловую кость. Тем не менее он вышел на лёд и прикоснулся к заветному трофею.

Уже в следующей кампании Горди стал лучшим бомбардиром НХЛ, также выиграв снайперскую и ассистентскую гонки (86 (43+43)). Несмотря на личные достижения, Хоу играл в период, когда забивать было очень сложно. Благодаря этому канадец до сезона-2023/2024 удерживал статус лучшего снайпера в истории хоккея с поправкой на эпоху. Свой первый и единственный чемпионат со 100+ очками нападающий провёл уже в 40-летнем возрасте. В сезоне-1968/1969 Горди набрал 103 (44+59) балла.

Хоу до 43 лет играл за «Детройт» — 25 сезонов. Абсолютный рекорд в хоккее. За это время Горди завоевал четыре Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955), шесть «Арт Россов» (1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963), столько же «Хартов» (1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963), один «Лестер Патрик Трофи» (1967), а также артрит левой кисти, вынудивший его завершить карьеру (но не помешавший ему позже продолжить оную на уровне ВХА). Канадец 23 раза участвовал в Матчах звёзд НХЛ — больше, чем некоторые игроки сыграли обычных матчей в лиге.

Хоу установил массу достижений в клубе и в лиге. В 1963-м он побил рекорд НХЛ по количеству голов (545) — никто ещё 31 год не мог превзойти этот результат, вплоть до 1994-го, когда на сцену вышел Гретцки. «Детройт» благодаря канадцу установил рекорд лиги по количеству выигрышей регулярных чемпионатов подряд (семь: с сезона-1948/1949 по сезон-1954/1955). Благодаря элегантному игровому стилю, успехам в нападении и извечной готовности сыграть жёстко и скинуть краги в честь Хоу назвали «хет-трик Горди Хоу». Сам игрок, в конце концов, получил прозвище «Мистер Хоккей». В 1972-м Горди ввели в Зал хоккейной славы, в 2008-м он стал первым в истории лауреатом награды за достижения жизни НХЛ.

Хоу удерживает ряд клубных рекордов «Ред Уингз», включая достижения по количеству голов, ассистов, очков и матчей. Он также лидер по встречам за одну франшизу в истории НХЛ. Его 9-й номер вывели из обращения в «Детройте». Горди стал синонимом слова «хоккей», главным игроком в истории «красных крыльев» и одним из главных в истории спорта.