Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).
В составе столичной команды двумя результативными передачами отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на счету россиянина 564 очка, набранных при игре в большинстве. По этому показателю Овечкин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.
Больше Александра очков в большинстве набрали лишь четыре крайних нападающих: Дэйв Андрейчук (567), Марк Рекки (569), Теэму Селянне (588) и Яромир Ягр (610).
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-8» и 10 минутах штрафного времени.
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