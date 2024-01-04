Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

В составе столичной команды двумя результативными передачами отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на счету россиянина 564 очка, набранных при игре в большинстве. По этому показателю Овечкин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.

Больше Александра очков в большинстве набрали лишь четыре крайних нападающих: Дэйв Андрейчук (567), Марк Рекки (569), Теэму Селянне (588) и Яромир Ягр (610).

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-8» и 10 минутах штрафного времени.