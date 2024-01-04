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Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве

Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве
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Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

В составе столичной команды двумя результативными передачами отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на счету россиянина 564 очка, набранных при игре в большинстве. По этому показателю Овечкин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.

Больше Александра очков в большинстве набрали лишь четыре крайних нападающих: Дэйв Андрейчук (567), Марк Рекки (569), Теэму Селянне (588) и Яромир Ягр (610).

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-8» и 10 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Миллер, Доус) – 03:03     0:2 Хишир (Хьюз, Хьюз) – 09:50 (pp)     1:2 Макмайкл (Сандин, Манта) – 18:38 (pp)     1:3 Мерсер (Хаула, Хишир) – 28:08     2:3 Кузнецов (Овечкин, Фехервари) – 31:25     3:3 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 38:58 (pp)     3:4 Маклауд (Хольц) – 39:44     3:5 Мерсер (Хаула, Бастиан) – 47:16     3:6 Маклауд (Хольц, Лазар) – 55:35    
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