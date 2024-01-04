Спенсер Карбери рассказал о причинах поражения в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Нью-Джерси» (3:6).

«Мы допустили слишком много ошибок и недостаточно хорошо завершили матч. Я думал, что наш третий период будет намного лучше. У нас не было импульса, и это разочаровывает. Надо отдать сопернику должное — это молодая, быстрая команда, и в третьем периоде это действительно сыграло решающую роль.

Я думаю, что сегодня вечером мы проделали действительно хорошую работу по нейтрализации их ведущего звена, но им помогли другие пятёрки. В третьем периоде они усложнили нам жизнь», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После 35 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 42 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз».