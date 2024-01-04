Голкипер «Витязя» Шикин объяснил разгромное поражение в матче со СКА

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин объяснил разгромное поражение в матче со СКА (1:6).

«Сложно сказать, что пошло не так, мне-то уж точно. Нужно этот вопрос задавать тренерскому штабу. Вроде готовились, знали, что соперник быстрый, там мастеровитые ребята. Где-то чего-то не хватило. Может быть, упустили нить игры. Очень хороший матч провели со «Спартаком» перед новым годом. Вместо того, чтобы это закрепить, поддержать, сохранить в памяти моменты правильной игры, которые принесли нам победный результат, мы от всего этого отошли. Поэтому такой результат», — сказал Шикин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шикиным читайте на «Чемпионате»: