Шикин — о четвёртом голе СКА: судьи дали доиграть, хотя у меня были проблемы с экипировкой

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал четвёртую пропущенную шайбу в матче со СКА (1:6), когда шайба после броска соперника попала голкиперу в шлем.

«Очень сильный бросок был, шайба попала мне в голову. Отлетела часть от шлема. Как мне потом объяснили судьи, они дали доиграть момент до конца, несмотря на то что у меня были проблемы с экипировкой. Нам забили гол, и я, конечно, был немного раздосадован таким стечением обстоятельств, не более того. Ни в коем случае не хотелось выпустить пар. Просто так получилось», — сказал Шикин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шикиным читайте на «Чемпионате»: