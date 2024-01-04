Шикин: 250 игр в КХЛ? Это полевые могут 500 матчей за семь лет сыграть. Вратарю так тяжело

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин оценил своё достижение в КХЛ. Матч со СКА (1:6) стал для 32-летнего голкипера 250-м в КХЛ.

«Провёл 250 матчей в КХЛ? Даже не знал об этом. Сложно судить о карьере пока. Я работаю каждый год, прогрессирую и не собираюсь останавливаться, зацикливаться на каком-то определённом количестве матчей. Каждый год ставлю себе цели — как личные, так и командные — и стараюсь выжать из них всё самое позитивное и лучшее. Приятно, что добрался до такой цифры, много времени на это потребовалось.

Это не как у полевых игроков — они могут за семь сезонов 500 игр сыграть. Вратарю очень тяжело набрать достаточно большое количество игр. Есть такие легенды, как Вася Кошечкин, Костя Барулин, — они как-то несколько сезонов бессменно играли. А вратарю, который практически всю карьеру играет в тандеме, в паре с кем-то, добраться до такого числа приятно», — сказал Шикин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шикиным читайте на «Чемпионате»: