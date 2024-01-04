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Полтапов: последние игры календарного года показали, что ЦСКА набирает ход

Полтапов: последние игры календарного года показали, что ЦСКА набирает ход
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов заявил, что в последних матчах московские армейцы начинают набирать форму и показывать хороший хоккей. 30 декабря ЦСКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Северсталь» со счётом 3:1.

«Последние игры календарного года показывают, что мы набираем ход. Даже там, где проиграли, — были очень хорошие моменты. Победа над «Северсталью» показала, что мы на верном пути. Дальше, надеюсь, будем только прибавлять и играть так же», — цитирует Полтапова пресс-служба армейского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА набрал 50 очков в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» 5 января (17:30 мск).

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