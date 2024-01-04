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Умер самый возрастной новичок в истории НХЛ

Умер самый возрастной новичок в истории НХЛ
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Канадский бывший защитник Конни Мэдиган умер в возрасте 89 лет, сообщает экс-игрок «Лос-Анджелес Кингз» и клубов АХЛ Стив Карлсон на своей странице в Х (ранее Twitter).

Мэдиган является самым возрастным новичком в истории НХЛ. Он дебютировал в лиге, когда ему было 38 лет. В сезоне-1972/1973 он сыграл за «Сент-Луис Блюз» 20 матчей в регулярке, набрав 3 (0+3) очка, и провёл пять встреч в плей-офф без результативных баллов.

Отметим, что второе место по самому позднему дебюту в Национальной хоккейной лиге делят советский и латвийский хоккеист Хелмут Балдерис и канадец Джим Андерсон, дебютировавшие в НХЛ в возрасте 37 лет.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Спартака» Игорь Капустин умер на 67-м году жизни.

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