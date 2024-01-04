«Проблем нет». Дыбленко — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко высказался о нестабильной игре армейского клуба в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге.

«Серия поражений в конце декабря? В этих матчах всё было в наших руках. Вроде мы неплохо играли, но постоянно проигрывали в одну–две шайбы. Получались примерно равные матчи. Можно было их выигрывать, но где-то нам чего-то не хватало. Просто нужно было вылезти из этой ямы, опять почувствовать свою игру, начать забивать голы, много всего делать в обороне.

Яма для ЦСКА закончилась? Это всё зависит от нас. На самом деле про яму я просто так, к слову сказал — таких проблем нет. Важно именно то, как мы воспримем и переварим последнюю победу и недавние поражения», — цитирует Дыбленко «Известия».

Дыбленко в сезоне-2023/2024 провёл 40 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА набрал 50 очков в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» 5 января (17:30 мск).