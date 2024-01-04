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Нападающий «Металлурга» рассказал, как спас собаку на дороге

Нападающий «Металлурга» рассказал, как спас собаку на дороге
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Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко после победы над «Сочи» (3:2 ОТ) рассказал, как спас собаку на дороге.

«Собак люблю, у самого две. Мы не могли пройти мимо. Ехали на машине с женой, перед нами сбили собаку. Водитель не остановился, и мы решили помочь бедному псу, отвезли его в ветеринарную клинику. Не могли пройти мимо этой ситуации», — сказал Вовченко в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Даниил Вовченко сыграл 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков.

Напомним, после 47 матчей нынешнего сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» удерживает лидерство в таблице Восточной конференции КХЛ.

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