Филатов: мне кажется, «Сибирь» не попадёт в плей-офф

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Филатов поделился ожиданием от борьбы за плей-офф в Восточной конференции.

«На Востоке, полагаю, борьба за плей-офф впереди. Не сомневаюсь в том, что „Амур“ и „Нефтехимик“ навяжут борьбу „Сибири“. Я бы сказал, что из этих трёх команд лучшие шансы у Хабаровска, а на второе место я бы поставил Нижнекамск. Мне кажется, „Сибирь“ не попадёт в плей-офф», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, на 4 января 2024 года на восьмой строчке Восточной конференции располагается «Сибирь», которая после 47 матчей набрала 50 очков. На девятом месте — «Амур» с 46 баллами в активе после 45 встреч. 10-й — «Нефтехимик» с 45 очками после 47 сыгранных матчей.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о домашней победе над «Ладой» (4:3 ОТ) в Нижнекамске.