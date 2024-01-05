Евгений Малкин проводит 1100-й матч в НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, для которого эта игра стала 1100-й в карьере в НХЛ.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:4 в пользу «Питтсбурга».

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 485 голов и 776 результативных передач в 1100 матчах при среднем коэффициенте полезности «+47».