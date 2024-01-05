Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин проводит 1100-й матч в НХЛ

Евгений Малкин проводит 1100-й матч в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, для которого эта игра стала 1100-й в карьере в НХЛ.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:4 в пользу «Питтсбурга».

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 485 голов и 776 результативных передач в 1100 матчах при среднем коэффициенте полезности «+47».

Материалы по теме
Малкин — лучший русский снайпер НХЛ после Овечкина! Он обставил Фёдорова за три минуты
Видео
Малкин — лучший русский снайпер НХЛ после Овечкина! Он обставил Фёдорова за три минуты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android