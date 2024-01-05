Шуми Бабаев: Юрчо прилетает в Омск вечером. Он сыграет за «Авангард» на Дальнем Востоке

Шуми Бабаев, представитель 31-летнего словацкого нападающего «Авангарда» Томаша Юрчо, сообщил, что форвард прибудет в Омск уже сегодня, 5 января, а помочь своей команде он сможет уже в ближайшей выездной серии.

«Томаш Юрчо сегодня в пять часов вечера по местному времени прилетает в Омск.Нападающий пройдёт медосмотр и сыграет за «ястребов» уже на Дальнем Востоке», — гласит публикация Бабаева в телеграм-канале.

Напомним, что о подписании Юрчо стало известно в дедлайн КХЛ – 27 декабря. Однако присоединиться к «Авангарду» сразу он не мог из-за участия в Кубке Шпенглера в составе «Давоса». Отметим, что по итогу он стал победителем этого турнира.

Томаш Юрчо уже выступал в КХЛ за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в лиге форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.