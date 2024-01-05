Вратарь сборной России о МЧМ-1999: наши звёзды НХЛ записали обращение — и Яшин, и Фёдоров

Основной вратарь сборной России на МЧМ-1999 Алексей Волков рассказал, как перед началом того турнира получили видеообращение от известных хоккеистов того времени.

«Перед началом турнира нам русские игроки НХЛ записали специальное видео. Там были все звёзды — и Фёдоров, и Буре, и Каспарайтис, и Алексей Яшин, и Николай Хабибулин. Были слова поддержки: «Вы в Канаде, но не бойтесь, здесь большая русская диаспора игроков. Мы в вас верим, и мы уверены, что вы победите». Это было для нас классным подспорьем, мотивационным роликом.

Тренеры нас не накачивали, Геннадий Цыгуров и его штаб — классные психологи. Они понимали, что уже конец турнира, мы уже эмоционально были в хорошем состоянии. Вместо раскатки с утра пошли погулять около озера, пообщаться. Никаких накачек не было со стороны тренеров. Они чувствовали, что у нас всё здорово. Наш внутренний стержень был силён», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

На «Чемпионате» уже доступен полный текст о победе сборной России на МЧМ-1999.