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В «Авангарде» оценили перспективы создания тройки нападения Жафяров — Прохоркин — Юрчо

В «Авангарде» оценили перспективы создания тройки нападения Жафяров — Прохоркин — Юрчо
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил игру новичков команды Дамира Жафярова и Николая Прохоркина в первых матчах, а также выразил мнение о создании новой тройки нападения с появлением в команде словацкого форварда Томаша Юрчо.

«Этих ребят и брали, чтобы именно они делали результат, помогали команде, ведь всё-таки есть мастерство. Тот же Жафяров немного засиделся в Казани. Я думаю, что это шанс выйти на прежний уровень, который у них был, показать, что их рано списали. Ну, и помочь нашей команде добиться тех целей, которые перед нами ставит руководство.

Рассчитываем ли, что Жафяров, Прохоркин и Юрчо будут в одной тройке? Думаю, что да, начнут новой тройкой, а дальше тренерский штаб будет разбираться, смотреть, потому что на сегодняшний день Ткачёв – Спунер – Буше показывают тот хоккей, который от них ждём, и смысла их разбивать – нет», — сказал Курьянов в эфире программы «На связи».

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