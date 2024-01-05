«Хорошо, что он ему не ответил». Курьянов — о потасовке Юрчо с главным тренером «Давоса»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал нашумевший эпизод с эмоциональным общением главного тренера «Давоса» с будущим новичком омского клуба словацким нападающим Томашом Юрчо на Кубке Шпенглера.

«Как мы отреагировали на это видео в Омске? Ну, это было необычно (смеётся). Хорошо, что он ему не ответил – это, наверное, самый главный момент. Мы с Юрчо поговорили об этом после этой игры. Ну, наверное, это отношение тренера к команде и то место, которое «Давос» занимает в чемпионате, показывает обстановку внутри коллектива.

Нет ли опасений, что теперь у нас на лавке может что-то возникнуть? Ну, во-первых, у нас Андрей Подконицки (словацкий тренер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата»). Он прошёл все этапы сборных, он его знает – все сильные и слабые стороны. Информацию о нём мы собрали и надеемся, что он нам поможет», — сказал Курьянов в эфире программы «На связи».