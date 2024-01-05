«Салават Юлаев» в матче с «Сибирью» нанёс 102 броска, 51 — в створ

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Подопечные Виктора Козлова в матче нанесли 102 броска в сторону ворот сибирского клуба: 38 — в первом периоде, 28 — во втором, 32 — в третьем, четыре — в овертайме. «Сибирь» нанесла 40 бросков. В створ ворот уфимский клуб бросил 51 раз, в то время как новосибирцы — 18.

Напомним, благодаря этой победе подопечные Виктора Козлова обошли «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и заняли вторую строчку. У обоих клубов по 61 очку, однако по количеству побед уфимцы впереди. «Сибирь» (51) – на восьмой позиции.