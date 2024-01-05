Черкас — о Мойсевиче: уровень вратаря определяется серией матчей, а не выходами на замену

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил игру вратаря армейского клуба Павла Мойсевича.

«Мойсевич до матча с «Витязем» выходил на замену. Его достижение радует, но интересно посмотреть, как бы этот вратарь провёл серию матчей за СКА. Тогда были бы видны его стабильность, уровень. Потому что уровень вратаря определяется серией матчей, а не выходами на замену. Но то, что у него такая статистика, говорит о том, что потенциал у Мойсевича есть. Просто нужно смотреть, каков он на дистанции, чтобы он сыграл хотя бы пять-шесть матчей подряд», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, «сухая» серия 19-летнего голкипера прервалась на отметке 242 минуты и 55 секунд, что является самой продолжительной серией в КХЛ со старта сезона-2023/2024. В матче с «Витязем» Мойсевич пропустил лишь один гол, отразив 17 бросков по воротам. Также эта «сухая» серия является самой продолжительной со старта сезона среди новичков лиги. Мойсевич провёл в КХЛ семь матчей.