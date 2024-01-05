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«До идеала нам далеко». Тренер Сергей Фёдоров — об игре ЦСКА

«До идеала нам далеко». Тренер Сергей Фёдоров — об игре ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о победном домашнем матче со «Спартаком» (3:1) в столичном дерби.

«Нашу команду с победой. Поначалу была сложная игра, но нашли ключи к воротам, забили важные голы. Пропустили ненужный гол. Тем не менее сыграли в конце грамотно. Оставили свои ворота в неприкосновенности. Нам нужны победы, особенно дома. Тот ли это хоккей, который я хочу видеть? До идеала нам далеко. Хотя по всем моментам, которые мы прошли во время перерыва, было видно, что команда на ходу. Создали качественные моменты в атаке, преимущество в этом сегменте было на нашей стороне», — приводит слова Фёдорова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак» в московском дерби встретится с «Динамо». Обе встречи состоятся 7 января.

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