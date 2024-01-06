Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пономарёв — пятый игрок в истории «Харрикейнз» с 2+ очками в дебютном матче в НХЛ

Пономарёв — пятый игрок в истории «Харрикейнз» с 2+ очками в дебютном матче в НХЛ
Комментарии

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

В этом матче дебютировал за «Каролину» и в НХЛ в целом российский 21-летний нападающий Василий Пономарёв. И в своей первой же игре форвард набрал 2 (1+1) очка. Он поучаствовал во второй шайбе своей команды, а также лично забросил шестую.

Таким образом, Пономарёв стал пятым игроком в истории «Харрикейнз», которому удалось набрать минимум два очка в своём дебютном матче в лиге. Ранее это удавалось Моргану Гики (2+1, 8 марта 2020), Уоррену Фёгеле (1+1, 26 марта 2018), Броку Макгинну (1+1, 16 октября 2015) и Брэду ДеФо (2+0, 10 марта 2003).

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
Материалы по теме
Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина
Видео
Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android