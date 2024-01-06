Пономарёв — пятый игрок в истории «Харрикейнз» с 2+ очками в дебютном матче в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

В этом матче дебютировал за «Каролину» и в НХЛ в целом российский 21-летний нападающий Василий Пономарёв. И в своей первой же игре форвард набрал 2 (1+1) очка. Он поучаствовал во второй шайбе своей команды, а также лично забросил шестую.

Таким образом, Пономарёв стал пятым игроком в истории «Харрикейнз», которому удалось набрать минимум два очка в своём дебютном матче в лиге. Ранее это удавалось Моргану Гики (2+1, 8 марта 2020), Уоррену Фёгеле (1+1, 26 марта 2018), Броку Макгинну (1+1, 16 октября 2015) и Брэду ДеФо (2+0, 10 марта 2003).

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.