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Все результаты игрового дня НХЛ 6 января

Все результаты игрового дня НХЛ 6 января
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Сегодня, 6 января, в Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

  • «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:6;
  • «Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2;
  • «Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 1:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Власик) – 15:05 (pp)     1:1 Хольц (Немец) – 30:08     1:2 Катчук – 38:24 (sh)     2:2 Немец (Тирни, Зигенталер) – 45:41     3:2 Маклауд (Лазар, Хольц) – 51:56     4:2 Тоффоли – 59:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мактавиш (Киллорн, Ватрано) – 15:51     1:1 Элерс (Шайфли, Пионк) – 27:57     1:2 Шмидт (Сэмберг, Наместников) – 41:57     1:3 Перфетти (Наместников, Нидеррайтер) – 53:03 (pp)    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 53 очками в активе после 37 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы после сегодняшней победы занимает «Виннипег Джетс» с 54 баллами после 38 матчей.

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