Все результаты игрового дня НХЛ 6 января

Сегодня, 6 января, в Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:6;

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2;

«Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 1:3.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 53 очками в активе после 37 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы после сегодняшней победы занимает «Виннипег Джетс» с 54 баллами после 38 матчей.