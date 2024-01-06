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Билл Дэйли высказался относительно участия игроков НХЛ на Олимпиаде

Билл Дэйли высказался относительно участия игроков НХЛ на Олимпиаде
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии игроков лиги на Олимпиаде, а также об участии в международном турнире от Национальной хоккейной лиги игроков из России и Беларуси.

«Переговоры продолжаются. Конкретного обсуждения относительно того, какие страны будут или должны иметь право на участие, не было», — сказал Дэйли в интервью ТАСС.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о возможном возвращении России и Беларуси на международные соревнования.

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