Прохоркин назвал тренера, который, по его мнению, сильный как психолог

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал, что тренер Игорь Захаркин является очень сильным психологом.

«Игорь Захаркин — очень сильный психолог. Он разбирается в людях, помогает. Со мной тоже много общался, подсказывал. Однажды он сказал мне такую вещь, которой я до сих пор пользуюсь. Мы в плей-офф проиграли «Ак Барсу» 2:10 или 2:9, что-то такое, хотя вели в серии 3-0. Я выхожу просто убитый после матча, переживаю, наелись этих голов. А Игорь Владимирович говорит: «Ты чего? Всё, ты вышел со стадиона — забыл, хоккей закончился для тебя. Там посидел, обдумал, но не вздумай нести это домой, твоя семья не заслужила этого. Завтра потренируемся, послезавтра новая игра, а с этой мы ничего не сделаем», — цитирует Прохоркина пресс-служба КХЛ.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1». 26 декабря форвард перешёл в омский «Авангард», где провёл три встречи, в которых забросил одну шайбу и отметился двумя минутами штрафа.