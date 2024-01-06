Чернышов: смена имиджа помогла забить? Да если бы это так работало, только так бы и ходил

Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов высказался о заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:1), ставшей для него первой в текущем сезоне.

«Долгожданный гол? Да, соглашусь с вами, действительно долгожданный гол. Были у меня моменты, и тренерский штаб мне доверяет, игровое время увеличивается, но не получалось забить. Не знаю, прорвало ли, но очень рад, что так получилось. Спасибо партнёрам – Диме Рашевскому и Эрику О’Деллу – они помогли мне забить. Можно сказать, случился командный гол. Мы протащили втроём шайбу, а у меня получилось бросить и забить. Очень рад, что всё-таки прорвало.

Надо было раньше так радикально сменить имидж в вопросе причёски? Не знаю, не знаю (смеётся). Но, опять-таки, я же уже относительно давно постригся. Да если бы это так работало, то я бы только так ходил», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в нынешнем сезоне Чернышов принял участие в 19 матчах КХЛ в составе московского «Динамо», в которых набрал 2 (1+1) очка и заработал коэффициент полезности «-1».