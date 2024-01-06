Кравец рассказал о будущей роли Юрчо и отсутствии в заявке «Авангарда» вратаря Мишурова

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после встречи с «Ладой» (5:3) рассказал, как в команде планируют использовать новичка – 30-летнего словацкого форварда Томаша Юрчо, а также прокомментировал непопадание в заявку 22-летнего российского вратаря Андрея Мишурова.

«Холодилин сыграл во второй тройке сегодня, потому что Никита на протяжении многих игр показывает очень хорошую, стабильную, грамотную игру, с выполнением игрового задания, с самоотверженностью, с характером, с хорошей скоростью. Считаю, что не ошиблись с его позицией сегодня, создал гол, да и вообще много грамотных решений было с его стороны. Опыта не хватает, но настойчивость, желание, самоотдача – тут всё просто здорово. В целом тройка могла бы сыграть и лучше, но ребята постепенно входят в игровой ритм, тот же Жафяров много не играл, так что, естественно, случаются некие спады. Конечно, сейчас на краю второй тройки мы будем пробовать Юрчо, а Холодилину, я думаю, мы в любом случае найдём место в основном составе.

Мишуров не попадает в заявку в последних матчах? Повреждений никаких у него нет, просто сейчас у нас выходят Проскуряков и Хомченко. Сейчас Павла попробовать стартовым вратарём не планируем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.