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Экс-тренер «Сент-Луиса» Берюбе признался, что хотел бы возглавить «Торонто»

Экс-тренер «Сент-Луиса» Берюбе признался, что хотел бы возглавить «Торонто»
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58-летний канадский специалист Крэйг Берюбе, известный по работе с «Сент-Луис Блюз», с которым выигрывал Кубок Стэнли в 2019 году, признался, что хотел бы вернуться к тренерской работе, возглавив, например, «Торонто Мэйпл Лифс».

«Для меня было бы честью тренировать «Торонто Мэйпл Лифс», если это когда-нибудь случится. Это один из, если не лучший хоккейный рынок в мире. Отличная организация, которая делает всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Берюбе Sportsnet.

При этом Sportsnet отмечает, что Берюбе является одним из фаворитов на пост главного тренера другого канадского клуба – «Оттавы Сенаторз». Однако, вполне возможно, интерес к специалисту проявляют и иные клубы.

Напомним, Берюбе выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» в качестве игрока в сезоне-1991/1992.

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