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«Нэшвилл» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба АХЛ перед матчем с «Далласом»

«Нэшвилл» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба АХЛ перед матчем с «Далласом»
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26-летний российский нападающий Денис Гурьянов вызван в «Нэшвилл Предаторз» из фарм-клуба АХЛ «Милуоки». Об этом сообщается на официальном сайте «хищников».

Денис Гурьянов является одним из лидеров по результативности «Милуоки» и занимает шестое место в АХЛ по набранным очкам с 30 (12+18) результативными действиями в 27 матчах в этом сезоне. Форвард также входит в число лидеров «Милуоки» в нескольких других статистических категориях, занимая первое место по результативным передачам (18) и голам в большинстве (3). Также он занимает второе место по голам (12), броскам (79) и по показателю полезности (+11). Денис был назван игроком недели АХЛ в конце декабря.

Напомним, уже ближайшей ночью, 7 января, «Нэшвилл» сыграет на выезде с бывшей командой Гурьянова – «Даллас Старз» (начало – в 4:00 мск).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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