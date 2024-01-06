«Нэшвилл» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба АХЛ перед матчем с «Далласом»

26-летний российский нападающий Денис Гурьянов вызван в «Нэшвилл Предаторз» из фарм-клуба АХЛ «Милуоки». Об этом сообщается на официальном сайте «хищников».

Денис Гурьянов является одним из лидеров по результативности «Милуоки» и занимает шестое место в АХЛ по набранным очкам с 30 (12+18) результативными действиями в 27 матчах в этом сезоне. Форвард также входит в число лидеров «Милуоки» в нескольких других статистических категориях, занимая первое место по результативным передачам (18) и голам в большинстве (3). Также он занимает второе место по голам (12), броскам (79) и по показателю полезности (+11). Денис был назван игроком недели АХЛ в конце декабря.

Напомним, уже ближайшей ночью, 7 января, «Нэшвилл» сыграет на выезде с бывшей командой Гурьянова – «Даллас Старз» (начало – в 4:00 мск).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2