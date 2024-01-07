Тренер «Вашингтона» — о Кузнецове: должен быть уровень, на который можно положиться

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Евгении Кузнецове.

«Было множество разных случаев, когда он быстро двигался, выигрывал сражения в оборонительных и наступательных зонах. Это дело последовательности и способности делать это из матча к матчу. Не всегда это заканчивается голом или результативной передачей, но должен быть определённый уровень, на который можно положиться, особенно когда играешь в качестве центрового первой линии в Национальной хоккейной лиге против лучших игроков других команд», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 33 матчах, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.