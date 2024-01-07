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Никита Кучеров вошёл в топ-4 лучших ассистентов в истории «Тампы»

Никита Кучеров вошёл в топ-4 лучших ассистентов в истории «Тампы»
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В эти минуты в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтинг».

В первом периоде результативным пасом в составе «Лайтнинг» отметился российский нападающий Никита Кучеров. На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров поднялся на 4-е место в списке лучших ассистентов «Тампы» за всю её историю, сравнявшись с Венсаном Лекавалье (491 ассист). Лучшим по этому показателю является Мартин Сент-Луис, у которого 588 передач.

В текущем сезоне Никита Кучеров провёл 40 матчах, в которых набрал 65 очков по системе гол + пас (27 голов и 38 ассистов).

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