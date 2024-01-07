Панарин забросил 25-ю шайбу в сезоне после эффектного вбрасывания

В Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив по ходу матча два очка. Сначала он отличился ассистом, затем — заброшенной шайбой. Гол в исполнении Артемия получился выдался эффектным. «Рейнджерс» проводил вбрасывание в зоне «Монреаля», в считанные мгновения после ввода шайбы в игру Винсент Трочек выдал идеальный пас на Панарина, которому без помех оставалось только расстрелять ворота Сэма Монтэмбо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, по итогам матча Артемий Панарин вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ.