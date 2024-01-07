Хет-трик Хаймана принёс «Эдмонтону» седьмую победу подряд в матче с «Оттавой»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Оттавой». Победу в матче одержали «Ойлерз» со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 38:08 (pp) 2:0 Хайман (Бушар) – 42:46 2:1 Келли (Ткачук, Бреннстрём) – 55:02 3:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 57:10 (pp)
Главным героем матча стал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, оформивший хет-трик. Результативную передачу на свой счёт записал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Три передачи на счету Эвана Бушара. Отметим, что два гола в большинстве хоккеисты «Эдмонтона» забили после удалений российского защитника Артёма Зуба.
«Эдмонтон» одержал седьмую победу подряд и поднялся на восьмую строчку в таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» потерпела третье поражение подряд и продолжает замыкать таблицу Восточной конференции лиги.
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