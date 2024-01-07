Хет-трик Хаймана принёс «Эдмонтону» седьмую победу подряд в матче с «Оттавой»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Оттавой». Победу в матче одержали «Ойлерз» со счётом 3:1.

Главным героем матча стал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, оформивший хет-трик. Результативную передачу на свой счёт записал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Три передачи на счету Эвана Бушара. Отметим, что два гола в большинстве хоккеисты «Эдмонтона» забили после удалений российского защитника Артёма Зуба.

«Эдмонтон» одержал седьмую победу подряд и поднялся на восьмую строчку в таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» потерпела третье поражение подряд и продолжает замыкать таблицу Восточной конференции лиги.