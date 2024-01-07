«Как-то раз не пошёл на пятак». Борис Михайлов вспомнил разговор с Анатолием Тарасовым

Выдающийся нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что хороший хоккеист всегда должен анализировать свою игру, и вспомнил случай, произошедший с ним во время выступления за ЦСКА под руководством легендарного советского тренера Анатолия Тарасова.

«Когда я был уже трёхкратным чемпионом мира, в игре за ЦСКА как-то раз не пошёл на пятак, потом второй, третий. Потому что там бьют. Кажется, три игры так провёл — и не забил ни разу. Тарасов меня вызвал поговорить: «Знаешь, почему я тебя пригласил? Бориса Михайлова, который на пятаке играет, я знаю. А Михайлова в углу площадки — как хоккеиста не знаю».

Я вышел от него, сначала выругался, а потом сел и подумал — действительно так, тренер прав. Пошёл на пятак и снова стал забивать. А так как я любил забивать, то больше с пятака не уходил. Всё просто. Надо анализировать свою игру. Если хоккеист этого не делает, то это средний хоккеист», — цитирует Михайлова официальный сайт КХЛ.

Борис Михайлов в качестве игрока является двукратным олимпийским чемпионом, серебряным призёром Олимпиады, восьмикратным чемпионом мира, дважды серебряным призёром чемпионатов мира. Экс-нападающий является обладателем множества личных наград и достижений.