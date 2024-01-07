Главный тренер «Спартака» рассказал подробности текущего состояния Ивана Морозова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ) выразил мнение о состоянии травмированного 23-летнего российского нападающего красно-белых Ивана Морозова, а также о иностранном защитнике Михале Чайковски.

«Состояние Морозова? Я уже говорил, вроде на предыдущей пресс-конференции, что будем смотреть его после 15-го января. Тогда у него будет окончательное обследование, после чего будем принимать решение. Но ещё раз скажу, что мы не собираемся форсировать. Хотим, чтобы он был полностью готов на все 100%. Я уже не раз до этого говорил, что не сторонник того, чтобы выпускать до конца недолеченных игроков. Игрок выходит, чуть не долечил, потом травма и всё усугубил. Будем смотреть, наблюдать, как в дальнейшем всё будет происходить. Надеемся, что вы скоро его увидите, как и мы.

Чайковски? Вот он уже начал тренироваться с командой, смотрим день ото дня. Как будет здоров и готов на все 100%, мы его обязательно выпустим», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.