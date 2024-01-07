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Решение об участии Овечкина в игре с «Кингз» будет принято после предыгровой разминки

Решение об участии Овечкина в игре с «Кингз» будет принято после предыгровой разминки
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Участие 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в предстоящей домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» до сих пор под вопросом. Об этом сообщает журналист NHL Network Тарик Эль-Башир в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Как отмечает источник, ссылаясь на слова главного тренера «столичных» Спенсера Карбери, состояние Овечкина будет оценено незадолго до матча, а именно – на предыгровой разминке.

Напомним, встреча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» состоится уже сегодня, 7 января, начало – 23:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «-11» и 12 минутах штрафного времени.

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