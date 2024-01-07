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«Каролина» отправил российского нападающего Василия Пономарёва в АХЛ

«Каролина» отправил российского нападающего Василия Пономарёва в АХЛ
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Руководство клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» решило вернуть 21-летнего российского нападающего Василия Пономарёва в фарм-клуб в АХЛ «Чикаго Вулвз». Об этом сообщается на официальном сайте «Харрикейнз».

На этой неделе Пономарёв дебютировал в НХЛ в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Уже спустя сутки он вновь вышел на лёд в игре с «Сент-Луис Блюз» (1:2 Б), где ему не удалось набрать очков, он завершил встречу с показателем полезности «-1». Примечательно, что Пономарёв стал пятым игроком в истории «Харрикейнз», которому удалось набрать минимум два очка в своём дебютном матче в лиге.

В АХЛ в нынешнем сезоне он провёл 22 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.

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