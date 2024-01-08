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«Это были два тяжёлых года, парни». Пасиоретти — о первом очке после возвращения

«Это были два тяжёлых года, парни». Пасиоретти — о первом очке после возвращения
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти обратился к своим одноклубникам в раздевалке после победы его команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), в котором он набрал своё первое очко после длительного отсутствия из-за травмы. В игре с калифорнийским клубом американец отметился результативной передачей.

«Это были два тяжёлых года для меня, парни. И если я что-то осознал, то это то, что нельзя воспринимать вещи как должное. Эта игра показала, что у нас особенная команда. И давайте впредь не воспринимать это чувство как должное», — сказал Пасиоретти на видео, размещённом пресс-службой „Кэпиталз“ в социальных сетях.

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с форвардом на один сезон с зарплатой $ 2 млн плюс $ 2 млн бонусами за количество сыгранных матчей, но свой дебютный матч за столичную команду опытный нападающий провёл только 4 января, когда уже миновала половина регулярного чемпионата.

35-летний американец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провёл только пять встреч за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)     3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36     4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07    
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