Форвард «Чикаго» — об эпидемии травм: в НХЛ тяжело попасть, но ещё тяжелее в ней остаться
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Колин Блэквелл, отметившийся дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3), высказался об эпидемии травм, которая обрушилась в последнее время на его команду.
Напомним, в лазарет попали целый ряд ключевых игроков «ястребов», включая звёздного новичка Коннора Бедарда.
«Паршиво, что в последней выездной серии выбыло столько наших парней. Очень хорошие игроки и очень хорошие ребята. Нам не хватает их в играх, но, как я уже говорил, в эту лигу тяжело попасть, но ещё тяжелее в ней остаться, так что много новых ребят получили шансы и стараются по максимуму ими воспользоваться», — приводит слова Блэквелла официальный сайт НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Блэквелл (Тинорди, Мёрфи) – 04:32 1:1 Кадри (Ханифин, Поспишил) – 13:12 1:2 Манджапане – 23:26 (pp) 2:2 Курашев (Дикинсон, Власик) – 32:09 3:2 Зайцев (Блэквелл, Тинорди) – 34:49 4:2 Блэквелл (Сэнфорд, Зайцев) – 54:37 (pp) 4:3 Кадри (Юбердо, Андерссон) – 55:19
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