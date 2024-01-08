Форвард «Чикаго» — об эпидемии травм: в НХЛ тяжело попасть, но ещё тяжелее в ней остаться

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Колин Блэквелл, отметившийся дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3), высказался об эпидемии травм, которая обрушилась в последнее время на его команду.

Напомним, в лазарет попали целый ряд ключевых игроков «ястребов», включая звёздного новичка Коннора Бедарда.

«Паршиво, что в последней выездной серии выбыло столько наших парней. Очень хорошие игроки и очень хорошие ребята. Нам не хватает их в играх, но, как я уже говорил, в эту лигу тяжело попасть, но ещё тяжелее в ней остаться, так что много новых ребят получили шансы и стараются по максимуму ими воспользоваться», — приводит слова Блэквелла официальный сайт НХЛ.