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Карлсон повторил уникальное достижение Джастина Шульца в истории «Кэпиталз»

Карлсон повторил уникальное достижение Джастина Шульца в истории «Кэпиталз»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Решающий гол на последней минуте третьего периода забил защитник хозяев Джон Карлсон.

Таким образом, Карлсон стал вторым защитником в истории «Кэпиталз», забросившим на последней минуте основного времени шайбу, которая вывела его команду вперёд. Ранее это удавалось только Джастину Шульцу (26 января 2021 года).

В нынешнем сезоне НХЛ Карлсон принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив три гола и 20 результативных передач при показателе полезности «+1».

«Вашингтон» набрал 44 очка и делит с «Нью-Джерси Дэвилз» девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся 12 января дома с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)     3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36     4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07    
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