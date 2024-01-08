Карлсон повторил уникальное достижение Джастина Шульца в истории «Кэпиталз»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Решающий гол на последней минуте третьего периода забил защитник хозяев Джон Карлсон.

Таким образом, Карлсон стал вторым защитником в истории «Кэпиталз», забросившим на последней минуте основного времени шайбу, которая вывела его команду вперёд. Ранее это удавалось только Джастину Шульцу (26 января 2021 года).

В нынешнем сезоне НХЛ Карлсон принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив три гола и 20 результативных передач при показателе полезности «+1».

«Вашингтон» набрал 44 очка и делит с «Нью-Джерси Дэвилз» девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся 12 января дома с «Сиэтл Кракен».