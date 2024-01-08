Карбери прокомментировал антирекорд Кузнецова по игровому времени в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери остался недоволен действиями российского нападающего Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), который прошёл этой ночью.

Напомним, в этой игре Кузнецов провёл на льду в общей сложности всего 12 минут 46 секунд. Это самый низкий результат за весь сезон, если не считать периода, когда месяц назад россиянин испытывал проблемы со здоровьем. Россиянин начал игру в первой тройке с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном, но был отправлен на скамейку из-за неубедительной игры, которая привела ко второй пропущенной шайбе «Кэпиталз». В итоге Кузнецов не отыграл оставшиеся 6.58 второго периода, а в третьем получил всего 2.43 игрового времени.

«Карбери не особо много говорил об этом после игры, просто заявив, что ему не понравилась череда действий, которая привела к голу Фиалы, и в результате он поставил Овечкина с Пасиоретти и Строумом, чтобы попытаться дать команде импульс. Это сработало, и по принципу домино Кузнецов сел на скамейку», — написала журналистка Сэмми Сильбер в своей статье на The Hockey News.