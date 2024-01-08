Капитан «Калгари» — о поражении от «Чикаго»: этому нет оправданий, мы должны были победить

Капитан «Калгари» Микаэль Баклунд прокомментировал поражение в матче с «Чикаго» (3:4). «Блэкхоукс» испытывают проблемы с большим количеством травмированных хоккеистов. Сумма заработной платы травмированных в платёжной ведомости «Чикаго» составляет уже $ 35,4 млн, что на $ 3 млн больше, чем у всех оставшихся здоровых хоккеистов ($ 32,3 млн).

«Если мы хотим попасть в плей-офф, то должны выигрывать такие матчи. Сегодня мы были недостаточно собранными. Такому поражению нет оправданий», – цитирует Баклунда пресс-служба клуба.

После 40 матчей «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции с 26 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке той же конференции, набрав 39 очков в 40 играх.