В платёжной ведомости «Чикаго» $ 35,4 млн приходится на травмированных игроков

«Чикаго Блэкхоукс» имеет настолько внушительные проблемы с количеством травмированных игроков, что в платёжной ведомости клуба они суммарно получают больше, чем все здоровые хоккеисты. Это отмечает журналист The Athletic Марк Лазарус в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сумма заработной платы травмированных в платёжной ведомости «Чикаго» составляет уже $ 35,4 млн, что на $ 3 млн больше, чем у всех оставшихся здоровых хоккеистов ($ 32,3 млн). Чтобы исправить ситуацию с кризисом травм, «Чикаго» сегодня, 6 января, выменял у «Питтсбург Пингвинз» нападающего Рэма Питлика ($ 1,1 млн в год) и забрал с драфта отказов «Аризоны Койотс» Зака Сэнфорда ($ 800 тыс.).

Отметим, что в списке травмированных «Чикаго» находятся 11 хоккеистов – Сет Джонс, Самуэль Савой, Люк Филп, Джоуи Андерсон, Тейлор Рэддиш, Ник Фолиньо, Энтони Бовиллье, Андреас Атанасиу, Тайлер Джонсон, Тейлор Холл и Коннор Бедард.